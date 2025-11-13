Κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου, ο κόσμος στρέφει για λίγο το βλέμμα του σε κάτι που δεν έχει οικονομική αξία, δεν μπορεί να αποτυπωθεί στατιστικά και δεν πουλιέται πουθενά: την καλοσύνη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης, θεσμοθετημένη στα τέλη της δεκαετίας του ’90, δεν είναι απλώς άλλη μια αναμνηστική ημερομηνία στο ημερολόγιο των διεθνών οργανισμών, αλλά μια υπενθύμιση της βασικότερης ίσως ανθρώπινης αξίας, εκείνης που χωρίς φανφάρες αλλάζει τον τρόπο που ζούμε μαζί.

Σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτητα και συχνά με ψυχρότητα, η καλοσύνη μοιάζει με μια ήρεμη αντίσταση. Από τη μικρή χειρονομία του να προσφέρεις ένα χαμόγελο, μέχρι την πράξη αλληλεγγύης σε μια κρίσιμη στιγμή, κάθε κίνηση έχει το δικό της βάρος. Δεν είναι τυχαίο ότι η ψυχολογία μιλά πια για τα «κύματα καλοσύνης»· εκείνες τις αλυσιδωτές αντιδράσεις όπου η μία πράξη γεννά την επόμενη, δημιουργώντας ένα κοινωνικό φαινόμενο θετικής ενέργειας.

Πότε και πού καθιερώθηκε

Η αφορμή για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Καλοσύνης δόθηκε τον Νοέμβριο του 1997, όταν ανθρωπιστικές ομάδες από διάφορες χώρες συναντήθηκαν στο Τόκιο και διακήρυξαν τη βούλησή τους να οικοδομήσουν έναν πιο ευγενικό, συμπονετικό κόσμο. Την επόμενη χρονιά, το 1998, το Παγκόσμιο Κίνημα Καλοσύνης (World Kindness Movement) εγκαινίασε επίσημα την ετήσια γιορτή της καλοσύνης.

Στην πραγματικότητα, κάθε χρόνο το γεγονός τιμάται στις 13 Νοεμβρίου και από το 2000 αναγνωρίζεται ευρύτερα, καθώς το Παγκόσμιο Κίνημα Καλοσύνης αναλαμβάνει τη συντονιστική του διάσταση και κινητοποιεί εθνικές ΜΚΟ σε πολλές χώρες.

Πού γιορτάζεται

Η Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης γίνεται γνωστή και γιορτάζεται σε περίπου 27 χώρες, με πιο ενεργή συμμετοχή σε κράτη όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ινδία, η Ιταλία, η Νιγηρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και άλλες. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της πρωτοβουλίες – από διανομές λουλουδιών, συναυλίες, flashmobs μέχρι εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία.

Χαρακτηριστική εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία, όπου η ημέρα τιμάται από το 2016 στις 3 Νοεμβρίου, λόγω της ιδιαίτερης συμβολικής φόρτισης της 13ης Νοεμβρίου ως επέτειος των τρομοκρατικών επιθέσεων του 2015.

Πού δεν γιορτάζεται και γιατί

Παρά τη διεθνή διάσταση, η Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης δεν έχει επίσημη αναγνώριση από τον ΟΗΕ, κάτι που σημαίνει ότι παραμένει μια άτυπη εορτή κι όχι θεσμικά κατοχυρωμένη ημέρα στα διεθνή ημερολόγια. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ενταχθεί επίσημα στο Παγκόσμιο Κίνημα Καλοσύνης, είτε λόγω χαμηλής κοινωνικής κινητικότητας, είτε επειδή η έννοια της καλοσύνης εντάσσεται σε άλλες εθνικές ηθικές ή θρησκευτικές παραδόσεις κι άρα δεν θεωρείται ανάγκη να υπάρξει ξεχωριστός εορτασμός.

Στη διεθνή καταγραφή, η επέκταση του κινήματος συνεχίζεται, αλλά υπάρχουν περιοχές, κυρίως μικρότερες, όπου δεν παρατηρούνται οργανωμένες εκδηλώσεις, και η μέρα περνάει απαρατήρητη λόγω χαμηλού βαθμού συμμετοχής (ή απλώς ελλιπούς ενημέρωσης).

Η Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης είναι ριζωμένη στην προσπάθεια ενός παγκόσμιου συνασπισμού για να γεφυρωθούν οι πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές μέσω της ευγένειας και της αλληλεγγύης. Είναι μια υπόσχεση ότι, έστω και άτυπα, η αξία της καλοσύνης παραμένει κοινή γλώσσα που ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα, πεποιθήσεις ή διαφορές.