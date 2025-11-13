Σε συμφωνία για τη στρατιωτική θητεία κατέληξαν τη νύχτα τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD), ύστερα από πολύωρες και έντονες διαβουλεύσεις που ανέδειξαν τις βαθιές ιδεολογικές τους διαφορές. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η θητεία θα παραμείνει κατά βάση εθελοντική, αλλά με ορισμένα στοιχεία υποχρεωτικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, όλοι οι 18χρονοι θα συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο και θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα δημιουργούνται κατάλογοι επιλέξιμων ανδρών, από τους οποίους, εφόσον η Bundestag διαπιστώσει ότι οι εθελοντές δεν επαρκούν, θα γίνεται κλήρωση για την υποχρεωτική στράτευση.

Από την αρχική πρόταση του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) φαίνεται ότι έχει αφαιρεθεί το στοιχείο της «διπλής κλήρωσης», που προέβλεπε ιατρικές εξετάσεις μόνο για όσους νέους είχαν ήδη κληρωθεί.

Από το πρωί ενημερώνονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κυβερνητικών κομμάτων, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.