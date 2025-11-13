Επίθεση με αυγά δέχτηκε ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Λουίς Ρουμπιάλες κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Σκοτώνοντας τον Ρουμπιάλες». Στο βιβλίο αναφέρει τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν με το περίφημο φιλί στην Τζένι Ερμόσο, αλλά όπως αποδείχτηκε, κάποιους δυσαρέστησε.

«Μην ανησυχείς, είναι εντάξει», φώναξε κάποιος από το κοινό διακόπτοντας την ομιλία του Ρουμπιάλες. Εκείνη τη στιγμή κάποιος του πέταξε αυγά αλλά ο πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια καθώς έτρεξε προς την πλευρά του δράστη. Σεκιούριτι της εκδήλωσης συγκράτησε το άτομο που πέταξε τα αυγά και τον οδήγησε εκτός αιθούσης μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκόμενων.