Άμεση και αποτελεσματική ήταν η συνδρομή στελεχών της Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνόδευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε ένα νεογνό σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και δύο μοτοσικλέτες άνοιξαν δρόμο στο ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ένα νεογνό από τις Σέρρες προς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η επιχείρηση συνδρομής ξεκίνησε στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», όπου οι αστυνομικοί ανέλαβαν να διευκολύνουν την κίνηση, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή και απρόσκοπτη διέλευση του ασθενοφόρου μέσα στην κίνηση της πόλης.

Χάρη στον συντονισμό των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ, η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ. Το ασθενοφόρο έφτασε στην είσοδο του Ιπποκρατείου μέσα σε μόλις έξι λεπτά. Η επιχείρηση εκτυλίχθηκε από τις 15:30 έως τις 15:36 το απόγευμα της Τετάρτης.