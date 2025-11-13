Χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων θα δουν επιστροφές από την εφορία για τα ποσά ΕΝΦΙΑ που κατέβαλαν την εξαετία 2014-2019. Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, επιστρέφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, όπως προβλέπει ο Νόμος 5193/2025, ο οποίος ψηφίστηκε στις αρχές του έτους.

Η εγκύκλιος βασίζεται σε ειδική διάταξη (άρθρο 210) που επιτρέπει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής, την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως και την 30ή Ιουνίου 2025. Η ρύθμιση αφορά όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους κατά τα προηγούμενα έτη.

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, η δυνατότητα αυτή ισχύει αποκλειστικά για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, δηλαδή για όσους χρησιμοποιούν τα ακίνητά τους για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Μετά την υποβολή του διορθωμένου εντύπου Ε9, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα ποσά που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως. Η διαδικασία αυτή αφορά αποκλειστικά τα έτη 2014 έως και 2019.

Οι διευκρινίσεις της εγκυκλίου

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι:

– Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2014-2019 σε όσους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, ώστε να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση που είχαν παραλείψει.

– Η προθεσμία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ορίζεται έως και την 30ή Ιουνίου 2025.

– Εφόσον δεν προβλέπεται απαγόρευση επιστροφής, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ που προκύπτουν μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων επιστρέφονται στους δικαιούχους.