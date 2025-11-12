Συγκλονίζει ο νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραΐσκος, μιλώντας στο MEGA για τη σκοτεινή περίοδο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών που τον οδήγησαν στο κατώφλι του θανάτου και σώθηκε από τη μητέρα του.

«Από υπερβολική δόση είχα φτάσει μια φορά σε άσχημη κατάσταση και πάλι καλά που ήταν εκεί η μητέρα μου και με έσωσε» λέει ο δρομέας και συνεχίζει: «Δεν θυμάμαι ακριβώς εγώ εκείνη την ώρα, γιατί ήμουν υπό την επήρεια και σε χάλια κατάσταση, αλλά ήταν εκεί και έκανε κάποιες κινήσεις, οι οποίες ήταν πολύ κατάλληλες για εκείνη τη στιγμή και μπόρεσε και με συνεφέρει, για να μην ξαπλώσω π.χ. και πάθω αναρρόφηση στον ύπνο μου».

Για έξι χρόνια ο σπουδαίος δρομέας έδινε σκληρή μάχη με τα πιο βαριά ναρκωτικά. «Τα τελευταία χρόνια που ήμουνα σε βαριά χρήση ηρωίνης, εννοείται ότι δεν ξέρεις τι κάνεις εκεί, δεν σε νοιάζει τι πίνεις. Είσαι χαμένος» λέει χαρακτηριστικά. Την πιο δύσκολη στιγμή, ο αθλητισμός γύρισε στη ζωή του και τον βοήθησε να ξεφύγει από τους εφιάλτες του. «Εμένα αυτό με βοήθησε στα πρώτα μου δύσκολα βήματα, όταν είχα βγει από το Πρόγραμμα Απεξάρτησης. Ψαχνόμουνα έτσι στη ζωή μου, τι θα βρω να με κερδίσει και να κάνω. Ήρθε το τρέξιμο, που δεν το περίμενα με τίποτα, ότι θα είναι αυτό» λέει.

Και από τη μάχη με τα ναρκωτικά, κορυφαίος Έλληνας μαραθωνοδρόμος, κερδίζοντας μάλιστα για δεύτερη φορά τον Μαραθώνιο της Αθήνας την περασμένη Κυριακή. «Φέτος συνοδεύτηκε και με μια πρώτη θέση ξανά, δεύτερη φορά, οπότε και φέτος ήταν πολύ δυνατά τα συναισθήματα και ήμουν χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος γιατί το ήθελα» λέει. Το πρωί της Τετάρτης (12/11) ο Παναγιώτης Καραΐσκος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος του ανακοίνωσε, ότι πλέον θα έχει μηνιαία υποτροφία για τη νίκη ζωής πέτυχε.