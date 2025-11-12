Ένα πτώμα άνδρα εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, εντός του κεντρικού λιμένα Πειραιά, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, πρόκειται για 70χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Στόχος είναι να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την υπόθεση ερευνά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα.