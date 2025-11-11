Το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα, σε πρώτη ανάγνωση, σχέδιο νόμου για τη θέσπιση ποινής θανάτου για τρομοκράτες, διατύπωση που αφορά κυρίως Παλαιστίνιους καταδικασμένους για επιθέσεις ή φονικές ενέργειες εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε με 39 ψήφους υπέρ και 16 κατά. Για να τεθεί σε ισχύ, απαιτούνται ακόμη δύο ψηφοφορίες – κατ’ άρθρον και στο σύνολο – στην Κνέσετ.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξέχουσα μορφή της ισραηλινής ακροδεξιάς, είχε απειλήσει ότι θα αποσύρει την παράταξή του από την κυβερνητική συμμαχία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου (Λικούντ), εάν το νομοσχέδιο δεν προωθούνταν σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το κείμενο, «οποιοσδήποτε προκαλεί εσκεμμένα ή από αμέλεια τον θάνατο ισραηλινού πολίτη με κίνητρο τον ρατσισμό ή το μίσος εναντίον του (ισραηλινού) κοινού, και με σκοπό να βλάψει το κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα τιμωρείται με την ποινή του θανάτου».

Η συγκεκριμένη διατύπωση σημαίνει ότι η ποινή αφορά Παλαιστίνιους που σκοτώνουν Ισραηλινούς, όχι όμως το αντίστροφο. Η επιτροπή Εθνικής Ασφαλείας της Κνέσετ είχε εγκρίνει την πρόταση στις 3 Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας πως στόχος είναι να «κοπεί η τρομοκρατία από τη ρίζα και να δημιουργηθεί ισχυρή αποτροπή».

«Κάθε τρομοκράτης που ετοιμάζεται να διαπράξει φόνο πρέπει να ξέρει πως δεν υπάρχει παρά μόνο μια τιμωρία: η ποινή του θανάτου», είχε δηλώσει ο Μπεν Γκβιρ την ίδια ημέρα.

Αντιδράσεις και διεθνές πλαίσιο

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ενώ παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η οποία επιτεύχθηκε στις 10 Οκτωβρίου υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία αυτή ακολούθησε δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς εναντίον νότιων περιοχών του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς καταδίκασε την πρόταση νόμου, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και καλώντας «τα Ηνωμένα Έθνη, τη διεθνή κοινότητα και οργανισμούς υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν αυτό το βάρβαρο έγκλημα».

Από την πλευρά της, η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε λόγο για «επικίνδυνο βήμα» που αποσκοπεί «να συνεχιστεί η γενοκτονία και η εθνοκάθαρση με προκάλυψη νομιμότητας».