Ένα σοκαριστικό βίντεο από την Κίνα δείχνει τη στιγμή που καταρρέει μια γέφυρα μήκους 758 μέτρων, η οποία είχε δοθεί πρόσφατα στη κυκλοφορία.

Η γέφυρα βρίσκεται στην επαρχία Σιτσουάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, και πριν από λίγες ημέρες είχαν εντοπιστεί ρωγμές στη βάση της, με αποτέλεσμα τη Δευτέρα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία.

The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, η γέφυρα κατέρρευσε ενώ οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή του ατυχήματος και το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν τα αίτια της κατάρρευσης, καθώς το έργο είχε ολοκληρωθεί πρόσφατα και θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν ασφαλές.