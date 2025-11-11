Ο Ρον Ντέρμερ, υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του. Ο Ντέρμερ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η αποχώρησή του είχε προαναγγελθεί εδώ και ημέρες. Ο Ντέρμερ είχε αναλάβει το υπουργείο στα τέλη του 2022, έπειτα από πολυετή θητεία ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

«Σας γράφω για να σας ενημερώσω για την απόφασή μου να τερματίσω τη θητεία μου ως υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων», ανέφερε ο Ντέρμερ σε επιστολή δύο σελίδων προς τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ο γεννημένος στις ΗΠΑ Ντέρμερ εξήγησε πως, όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο, είχε υποσχεθεί στην οικογένειά του ότι η θητεία του δεν θα ξεπερνούσε τα δύο χρόνια. Ωστόσο, την παρέτεινε δύο φορές: αρχικά για να συνεργαστεί με τον Νετανιάχου στην αντιμετώπιση της απειλής από το Ιράν και στη συνέχεια για να διαπραγματευθεί συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Ο Ντέρμερ υπήρξε ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Νετανιάχου, με σημαντική συμβολή στις διαπραγματεύσεις τόσο με την κυβέρνηση Τραμπ όσο και με αραβικές χώρες.

Ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον από το 2013 έως το 2021, ο Ντέρμερ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο που συνέπεσε με την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ θεωρούσαν ότι ο Ντέρμερ είχε ταχθεί υπέρ των Ρεπουμπλικάνων κατά τη διάρκεια της θητείας του, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπονόμευσε τις διακομματικές σχέσεις που είχαν καλλιεργήσει προηγούμενοι Ισραηλινοί πρέσβεις στην Ουάσινγκτον.