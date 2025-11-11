Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση λεωφορείου γεμάτου τουρίστες με φορτηγό κοντά σε παραθαλάσσιο θέρετρο στην Αίγυπτο. Περίπου 36 άλλοι επιβάτες – μεταξύ των οποίων και αλλοδαποί – τραυματίστηκαν στο δυστύχημα κοντά στη Χουργκάντα, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι δύο νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί ως ο οδηγός του λεωφορείου και ένας από τους επιβάτες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τα θύματα του ατυχήματος ήταν η Ρωσίδα τουρίστρια Γκουλνάχα Τζάμπντερ (50 ετών) και ο Αιγύπτιος πολίτης Μαχμούντ Χασάνι Αμπού Αλ-Ουφά (39 ετών).

2 DEAD and 36 INJURED in a tourist bus crash in #Egypt The bus was mostly full of #Russian tourists The coach, which belongs to a Red Sea tourism company, collided with a truck on the #Ras_Gharib_Hurghada road north of the Red Sea, near Hurghada, a beach resort town Several… pic.twitter.com/5gNCOD1Aqq — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 11, 2025

Η έκθεση των ιατρικών αρχών εξήγησε ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν 36 τουρίστες, ανάμεσά τους 27 Ρώσοι, 7 Φινλανδοί και δύο Λιθουανοί, καθώς και 3 Αιγύπτιοι που ήταν οδηγοί και ένας ξεναγός.

Οι τραυματισμοί ποίκιλαν, μεταξύ των οποίων κατάγματα, εκδορές, μώλωπες και εκδορές, με ορισμένες περιπτώσεις να απαιτούν στενή ιατρική παρακολούθηση.

Πιστεύεται ότι 24 από τους επιβάτες του λεωφορείου ήταν αλλοδαποί τουρίστες και ότι ορισμένοι από αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά μετά το ατύχημα.

Αρκετά οχήματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος νωρίς το πρωί και μετέφεραν τους τραυματίες επιβάτες σε νοσοκομεία της Χουργκάντα και των γύρω περιοχών.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έλαβαν πληροφορίες ότι το λεωφορείο, το οποίο ανήκε σε τουριστική εταιρεία της Ερυθράς Θάλασσας, συγκρούστηκε με ένα βαρύ φορτηγό τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από τη Χουργκάντα και ταξίδευε προς τα βόρεια της χώρας, αν και ο τελικός προορισμός του παραμένει ασαφής.

Η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστή και διερευνάται από τις αιγυπτιακές αρχές.

Πηγές: Daily Mail, Newsroominfo