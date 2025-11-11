Από τη στιγμή που δεν βρίσκει χρόνο συμμετοχής στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο νεαρός Έντρικ ετοιμάζεται για δανεισμό. Η μετακίνηση θα γίνει στη Λιόν, ώστε να πάρει τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής και να αναδείξει το ταλέντο του.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο και έψαχνε ομάδα για εμπειρίες και εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία των δύο συλλόγων βρίσκεται «προ των πυλών». Ο 19χρονος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μετακίνηση στη γαλλική ομάδα.

Ο δανεισμός αναμένεται να διαρκέσει έξι μήνες, με τον Έντρικ να μετακομίζει στην Λιόν την 1η Ιανουαρίου. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν δέχθηκε να μπει οψιόν αγοράς στο συμβόλαιό του, καθώς πιστεύει πολύ στον ποδοσφαιριστή.