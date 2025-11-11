Από τη στιγμή που δεν βρίσκει χρόνο συμμετοχής στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο νεαρός Έντρικ ετοιμάζεται για δανεισμό. Η μετακίνηση θα γίνει στη Λιόν, ώστε να πάρει τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής και να αναδείξει το ταλέντο του.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο και έψαχνε ομάδα για εμπειρίες και εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία των δύο συλλόγων βρίσκεται «προ των πυλών». Ο 19χρονος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μετακίνηση στη γαλλική ομάδα.
Ο δανεισμός αναμένεται να διαρκέσει έξι μήνες, με τον Έντρικ να μετακομίζει στην Λιόν την 1η Ιανουαρίου. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν δέχθηκε να μπει οψιόν αγοράς στο συμβόλαιό του, καθώς πιστεύει πολύ στον ποδοσφαιριστή.
🚨🔴🔵 Olympique Lyon and Endrick, exclusive story from October set to become reality soon.
The agreement between clubs, also very advanced on straight loan with no buy option clause included.
Endrick wants OL move. 🔜🇧🇷 pic.twitter.com/6VofIgX0gh
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025