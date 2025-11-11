Η Καρδίτσα νίκησε την Οστάνδη του Γιώργου Δέδα με 82-78 για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League. Με αυτό το αποτέλεσμα, εξασφάλισε την τρίτη θέση του ομίλου και την παρουσία της στο Play-In Tournament.

Η Οστάνδη μετρά τέσσερις συνεχόμενες ήττες και αποκλείστηκε μαθηματικά. Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο σε όλη τη διάρκειά του, με τις άμυνες να καθορίζουν τον ρυθμό. Η ελληνική ομάδα έδειξε μεγαλύτερη σκληράδα και πήρε δίκαια τη νίκη.

Η Καρδίτσα ολοκλήρωσε το ματς με θετικό πρόσημο, αλλά ο τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο επισκίασε τη βραδιά. Ο σέντερ τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Έλις, Τζέφερσον και Δίπλαρος ξεχώρισαν με εντυπωσιακές εμφανίσεις, οδηγώντας την ομάδα στο 2-2. Η Καρδίτσα επιβεβαίωσε ότι αποτελεί…«εφιάλτη» για την Οστάνδη, αφού την είχε νικήσει και στην πρεμιέρα.

Το «κλειδί» της νίκης ήταν η άμυνα της Θεσσαλικής ομάδας, που στο τελευταίο δεκάλεπτο δέχθηκε ελάχιστους πόντους.