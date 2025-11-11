Αρκετά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός τη Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παρά τη γενική βελτίωση, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες θα επιμείνουν στην ανατολική και νότια Ελλάδα, όπου και πρόκειται να σημειωθούν περιορισμένες βροχές, γενικά ασθενούς έντασης και μικρής διάρκειας.

Τοπικές βροχές σε ανατολικές και νησιωτικές περιοχές

Πιο αναλυτικά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνιση τους στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, καθώς και τοπικά στην ανατολική Στερεά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, ενώ σ’ αυτές τις περιοχές αναμένονται και λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς και πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν επίσης σε τμήματα της Χαλκιδικής, της ανατολικής Μακεδονίας, του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες σε ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως σε κλειστές πεδινές ζώνες.

Βόρειοι άνεμοι μέτριας έντασης και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, ενώ σε Κρήτη και Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα αγγίξουν τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνές, με πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς, τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και με λίγες παροδικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς, τοπικά έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.