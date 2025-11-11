Καθηλωτική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν τη Δευτέρα 10/11/2025 στον Πλακιά Ρεθύμνου, όπου στον ουρανό έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος.

Το σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το Creta24, προσφέροντας μοναδικές εικόνες από τη νότια Κρήτη.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η αύξηση των φαινομένων αυτών συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις έντονες μεταβολές που παρουσιάζει η θερμοκρασία.

Το βασικό αίτιο εμφάνισής τους είναι η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα επιφανειακά στρώματα του νερού και στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.