Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει τα 40 χρόνια της συμφωνίας του Σένγκεν και προσφέρει 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικά βάουτσερ σε νέους και νέες μέσω του προγράμματος DiscoverEU. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν, καθώς η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί το 2007 και είναι πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας της ΕΕ ή των συμμετεχουσών χωρών στο Erasmus+. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, με σωστά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, και απαιτείται απάντηση σε ένα σύντομο κουίζ.

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα μπορούν να ταξιδέψουν για 1 έως 30 ημέρες μεταξύ Μαρτίου 2026 και της καθορισμένης ταξιδιωτικής περιόδου. Το πρόγραμμα εστιάζει στα σιδηροδρομικά ταξίδια, προσφέροντας όμως λύσεις και για όσους ζουν σε νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές.

Το DiscoverEU αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν οι νέοι διαφορετικούς πολιτισμούς, να αναπτύξουν δεξιότητες αυτονομίας και να ζήσουν την εμπειρία της ευρωπαϊκής κοινότητας. Μην χάσετε την προθεσμία!