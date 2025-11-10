Ένα ρολόι χειρός Patek Philippe, που είχε γίνει το 2016 το ακριβότερο που δημοπρατήθηκε ποτέ, κατέρριψε νέο ρεκόρ τιμής το περασμένο σαββατοκύριακο στην Ελβετία, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών Phillips.

Το ρολόι εκποιήθηκε έναντι 14,19 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (περίπου 17,6 εκατ. δολάρια ή 15,2 εκατ. ευρώ). Εννέα χρόνια νωρίτερα είχε αλλάξει χέρια για 11 εκατ. ελβετικά φράγκα (11,8 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για το Patek Philippe Perpetual Calendar Reference 1518, κατασκευασμένο το 1943. Είναι ένα από τα μόλις τέσσερα γνωστά κομμάτια που δημιουργήθηκαν από ανοξείδωτο χάλυβα, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο και πιο περιζήτητο ακόμη και από τα χρυσά μοντέλα της εταιρείας.

Τα ρεκόρ των δημοπρασιών πολυτελών ρολογιών

Το ρεκόρ του 2016 για ρολόι χειρός καταρρίφθηκε το 2017, όταν το Rolex Daytona που ανήκε στον ηθοποιό Πολ Νιούμαν πωλήθηκε έναντι 17,8 εκατ. δολαρίων (15,4 εκατ. ευρώ).

Ακολούθησε το 2019 η πώληση του Patek Philippe Grandmaster Chime, που έφθασε τα 31 εκατ. δολάρια (26,8 εκατ. ευρώ), καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Η δημοπρασία στη Γενεύη

Η πρόσφατη πώληση κατέστησε το Reference 1518 «ένα από τα ακριβότερα ρολόγια στην ιστορία», όπως ανέφερε ο οίκος Phillips. Η διαδικασία διήρκεσε λιγότερο από εννέαμισι λεπτά και προσέλκυσε πέντε επίδοξους αγοραστές, με τον τελικό αγοραστή να συμμετέχει τηλεφωνικά. Στη δημοπρασία, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Président στη Γενεύη, παρευρέθηκαν συλλέκτες, έμποροι και ωρολογοποιοί από όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης πωλήθηκαν συνολικά 207 συλλεκτικά ρολόγια, αποφέροντας 66,8 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ σε δημοπρασία ρολογιών, με 1.886 συμμετέχοντες από 72 χώρες.