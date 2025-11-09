Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους προκάλεσαν τον θάνατο επτά ανθρώπων στην Ουκρανία, στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποσταθμούς που τροφοδοτούν με ρεύμα δύο πυρηνικούς σταθμούς. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις σημειώθηκαν το Σάββατο και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

«Η Ρωσία έβαλε ξανά στο στόχαστρο υποσταθμούς που ηλεκτροδοτούν τους πυρηνικούς σταθμούς του Χμελνίτσκι και του Ρίβνε», δήλωσε στο X ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως «δεν πρόκειται για κατά λάθος, αλλά για καλά σχεδιασμένα πλήγματα», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «θέτει εσκεμμένα σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 450 drones και πυραύλους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην πόλη Ντνίπρο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν όταν drone έπληξε πολυκατοικία. Άλλοι τρεις νεκροί καταγράφηκαν στη Ζαπορίζια και ένας στο Χάρκοβο, σύμφωνα με περιφερειακές αρχές.

Ζημιές υπέστησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιφέρειες του Κιέβου, της Πολτάβα και του Χαρκόβου, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες χωρίς ηλεκτρικό και νερό. Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της υδροδότησης με τη χρήση γεννητριών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για «μαζική επίθεση με υψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς όπλα από αέρος, ξηράς και θαλάσσης», υποστηρίζοντας πως στόχος ήταν εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και ενέργειας, σε απάντηση σε ουκρανικά πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους.

Ενεργειακό δίκτυο και αποκατάσταση ζημιών

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χριντσούκ δήλωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης σταθεροποίησαν το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ωστόσο προειδοποίησε πως θα χρειαστούν επιπλέον διακοπές ρεύματος για να συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης. «Αξιολογούμε τις συνέπειες και συντονίζουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να βρεθούν εναλλακτικές πηγές ρεύματος», σημείωσε.

Η ίδια τόνισε ότι «δύσκολα μπορούμε να θυμηθούμε τόσο μεγάλο αριθμό απευθείας πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις» από την έναρξη της εισβολής το 2022, χαρακτηρίζοντας τη νύχτα των επιθέσεων «μια από τις χειρότερες» για τη χώρα.

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, διακοπές ρεύματος συνεχίζονταν σε τουλάχιστον δύο περιφέρειες, του Χαρκόβου και της Πολτάβα. Η κρατική εταιρεία ενέργειας Tsentrenergo ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις ήταν οι μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στις εγκαταστάσεις της από την έναρξη του πολέμου και ότι σταμάτησε τη λειτουργία μονάδων στις περιφέρειες του Κιέβου και του Χαρκόβου.

«Ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει από την τελευταία επίθεση και ο εχθρός έπληξε τώρα όλη μας την ενεργειακή ικανότητα ταυτοχρόνως. Οι σταθμοί φλέγονται!», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι «η παραγωγή μας είναι τώρα μηδενική».

Αιτήματα για κυρώσεις και διεθνή παρέμβαση

Ο Ζελένσκι ζήτησε την ενίσχυση της διεθνούς πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων. «Για κάθε πλήγμα της Μόσχας σε ενεργειακές υποδομές –που αποσκοπεί να βλάψει τους απλούς ανθρώπους πριν από τον χειμώνα—θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με κυρώσεις που θα βάζουν στο στόχαστρο όλη τη ρωσική ενέργεια, χωρίς εξαιρέσεις», υπογράμμισε στην εφαρμογή Telegram.

Ο Σιμπίχα κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σε έκτακτη συνεδρίαση και ζήτησε από την Κίνα και την Ινδία να ασκήσουν επιρροή στη Ρωσία, ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν «ένα καταστροφικό συμβάν».

Κλιμάκωση στο πεδίο των μαχών

Η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, ενώ οι ανάγκες για θέρμανση αυξάνονται ενόψει χειμώνα. Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία Naftogaz, σε διάστημα δύο μηνών έχουν σημειωθεί εννέα επιθέσεις σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Παράλληλα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της προωθήθηκαν γύρω από τις πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ, καταλαμβάνοντας μικρό χωριό στην ανατολική Ουκρανία.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εντός ρωσικού εδάφους, πλήττοντας διυλιστήρια, αποθήκες και εφοδιαστικούς κόμβους. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν νόμιμη άμυνα απέναντι στην εισβολή που εξαπέλυσε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο κατέρριψε 406 ρωσικά drones και 9 πυραύλους, ενώ 26 πύραυλοι και 52 drones έπληξαν 25 τοποθεσίες στη χώρα.