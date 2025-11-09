Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν χαρίζει μόνο αθλητικές επιδόσεις και ρεκόρ, αλλά και στιγμές γεμάτες συναίσθημα και ανθρώπινη ζεστασιά.

Αμέσως μετά τον τερματισμό της διαδρομής των 10 χιλιομέτρων, μια ιδιαίτερη και συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο. Η Τουρκάλα δρομέας Νουρ Εϊγκούν, μόλις πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 48 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, βρέθηκε μπροστά σε μια έκπληξη που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Ο σύντροφός της την περίμενε εκεί, για να της κάνει πρόταση γάμου μπροστά στα χειροκροτήματα των θεατών και των συναθλητών της. Η Νουρ, εμφανώς συγκινημένη, είπε το μεγάλο «ναι», φόρεσε το μονόπετρο και αγκάλιασε τρυφερά τον αγαπημένο της, χαρίζοντας μια μοναδική και ρομαντική εικόνα σε όσους βρίσκονταν στο στάδιο.