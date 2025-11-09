H Πολεμική Αεροπορία τίμησε με λαμπρότητα τον προστάτη της, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές επιδείξεις με μαχητικά αεροσκάφη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αεροπορική Επίδειξη της Κυριακής από την Πολεμική Αεροπορία, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πλήθους πολιτών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εντυπωσιακά μαχητικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη, ανάμεσα στα οποία: Το F-35 της Ιταλικής Αεροπορίας (ITAF), τα Rafale της 332Μ/114 Πτέρυγας Μάχης, το F-16 «Ζευς» σε επιδείξεις μεμονωμένου αεροσκάφους, το T-6A «Δαίδαλος» σε επιδείξεις μεμονωμένου αεροσκάφους, το ιστορικό Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το T-6 HARVARD επίσης συμμετείχαν και Αεροσκάφη των εταιριών Sky Express και Aegean Airlines

Φωτογραφίες από τις επιδείξεις των μαχητικών αεροσκαφών

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον εορτασμό της Πολεμικής Αεροπορίας

Δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, καθώς και εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πολεμική μας Αεροπορία ανήμερα της εορτής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη: «Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της. Σήμερα, άλλωστε, τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον. Χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους!»

To μήνυμα του Νίκου Δένδια για τον εορασμό της Πολεμικής Αεροπορίας

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τίμησε την εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, απευθύνοντας ένα ηχηρό μήνυμα

«Με τα νέα αντιαεροπορικά και νέα αντιπυραυλικά συστήματα, τα UAV’s, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη 4,5ης και 5ης γενιάς και τον αναγεννημένο μεταγωγικό της στόλο, η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Χρόνια πολλά στους πιλότους μας που φρουρούν τον ελληνικό ουρανό, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ!».