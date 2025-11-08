Το δύο στα δύο στο Champions League Πόλο Γυναικών έκανε ο Ολυμπιακός ρολάροντας στο φινάλε. Οι ερυθρόλευκες, με πρωταγωνίστριες τις Άντριους και Πλευρίτου, νίκησαν 9-6 την Ουίπεστ και ανέβηκαν στους 6 βαθμούς.

Το ματς άνοιξε με την Ούιπεστ να βρίσκει γρήγορα ρυθμό. Η Τίμπα χτύπησε δύο φορές στα άκρα και έγραψε το 2-0, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα. Η Άντριους και η Σάντα ισοφάρισαν σε 2-2, αλλά η Αλάκσα έβαλε ξανά μπροστά τις Μαγυάρες για το 3-2 στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, η Χετζλ ανέβασε το σκορ στο 4-2 με όμορφη ενέργεια. Οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν λύσεις. Η Νίνου και η Πλευρίτου απάντησαν και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο ημίχρονο με 4-4.

Το τρίτο οκτάλεπτο είχε ένταση αλλά λίγες φάσεις, καθώς οι άμυνες πήραν τον έλεγχο. Η Πλευρίτου έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τον Ολυμπιακό με 5-4, όμως η Αουμπέλι ισοφάρισε γρήγορα σε 5-5.

Η τελευταία περίοδος ήταν παράσταση του Ολυμπιακού. Η Νίνου έκανε το 6-5 και άνοιξε την αυλαία του επιθετικού ξεσπάσματος. Η Άντριους σκόραρε δύο φορές, η Πλευρίτου πρόσθεσε άλλο ένα τέρμα και το 9-5 έκρινε ουσιαστικά τη νίκη. Η Ούιπεστ μείωσε σε 9-6 με πέναλτι της Χάιντου, αλλά δεν μπόρεσε να γυρίσει το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε ένταση στην άμυνα και καθάρισε το ματς με ένα εντυπωσιακό φινάλε.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-1, 1-1, 4-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Λαναρά, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά, Άντριους 3, Σιούτη, Μπίκου, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

ΟΥΙΠΕΣΤ: Γκολοπέντσα Σ., Αουμπέλι 1, Αρμάι, Γκολομπέντσα Ν., Αλάκσα 1, Χάιντου 1, Μπάκσα, Φάραγκο, Φεκετέ, Τίμπα 2, Ματσάι, Νάζι, Καρπάτι, Χετσλ 1.

