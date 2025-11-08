Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ακόμα μία εντυπωσιακή νίκη στη Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 σετ (15-25, 16-25, 22-25) του Άρη στη Θεσσαλονίκη και σημειώνοντας την τρίτη φετινή του νίκη. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, κυριαρχώντας σε μπλοκ και σερβίς, λίγες ημέρες πριν τον επαναληπτικό με τη Βάσας στην Ουγγαρία για το CEV Champions League, όπου χρειάζεται μόνο δύο σετ για να προκριθεί στους ομίλους.

Από την αρχή του αγώνα, οι «ερυθρόλευκες» επέδειξαν μεγάλη αποφασιστικότητα, μετρώντας 13 μπλοκ και 8 άσους συνολικά. Η Αμπντεραχίμ σημείωσε 16 πόντους, η Κούμπουρα 22 πόντους και 4 μπλοκ, ενώ η Στεβάνοβιτς κυριάρχησε στο φιλέ και η Τερζόγλου πρόσθεσε τέσσερα μπλοκ. Το πρώτο σετ τελείωσε 15-25, το δεύτερο 16-25 και το τρίτο 22-25, με τον Ολυμπιακό να επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του στο παρκέ.

Στο πρώτο σετ, αν και το σκορ ξεκίνησε ισόπαλο (4-4), ο Ολυμπιακός ανέλαβε τον έλεγχο με δυνατά μπλοκ και σερβίς. Η Τερζόγλου και η Κονέο ξεκίνησαν το πρώτο σερί, ενώ η Κούμπουρα και η Αμπντεραχίμ διαμόρφωσαν την τελική διαφορά. Στο δεύτερο σετ, η Στεβάνοβιτς έδωσε τον ρυθμό, η Κούμπουρα και η Αμπντεραχίμ σκόραραν συνεχώς και οι γηπεδούχες δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν. Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τον Άρη μπροστά στο σκορ (4-2), όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, με τις Κούμπουρα, Αμπντεραχίμ, Στεβάνοβιτς, Τερζόγλου και Κονέο να εξασφαλίζουν την άνετη επικράτηση με 22-25.

Η ομάδα δείχνει έτοιμη και δυνατή, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη Volley League Γυναικών και το προβάδισμά της εν όψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.