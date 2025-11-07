Στην Περιφέρεια του Ροστόφ επισημοποιήθηκε η ανανεωμένη συνεργασία μεταξύ του συλλόγου και της εταιρείας Atlantis-Pak, μέλους του Ομίλου Agrokom που ανήκει στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η νέα συμφωνία κατοχυρώνει την Atlantis-Pak ως γενικό χορηγό της ομάδας μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, δηλαδή έως τον Μάιο του 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ροστόφ, Ίγκορ Γκοντσάροφ, σχολίασε σχετικά: «Ο Όμιλος Agrokom έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη του συλλόγου. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει προσφέρει οικονομική και οργανωτική βοήθεια αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η νέα φάση συνεργασίας θα είναι αμοιβαία επωφελής και θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη και σταθερότητα».

Παράλληλα το γραφείο Τύπου της ρωσικής ομάδας επιβεβαίωσε την υπογραφή της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι η Atlantis-Pak θα εμφανίζεται πλέον ως βασικός χορηγός σε όλες τις επίσημες δράσεις της ομάδας.

Ωστόσο, από πλευράς του Ομίλου Agrokom υπήρξε διευκρίνιση με αφορμή τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα: «Στόχος ορισμένων δημοσιευμάτων είναι να αποσταθεροποιήσουν την ήδη δύσκολη κατάσταση που περιβάλλει την ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν ηγήθηκε, ούτε σχεδιάζει — υπό οποιεσδήποτε συνθήκες — να αναλάβει τη διοίκηση ή τη λειτουργική διαχείριση του συλλόγου».

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση σε σενάρια που ήθελαν τον Σαββίδη να επιστρέφει ενεργά στα ηνία της Ροστόφ, την οποία είχε στηρίξει και στο παρελθόν, πριν ασχοληθεί αποκλειστικά με τις επιχειρήσεις του στην Ελλάδα και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα ο ίδιος ο Σαββίδης είχε τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα σε συνέντευξή του σε ρωσικά μέσα, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του: «Δεν έχω πρόθεση να επιστρέψω στη Ροστόφ. Αν όμως ο κυβερνήτης θεωρήσει ότι χρειάζεται η βοήθειά μου, δεν πρόκειται να πω “όχι”».

Η συγκεκριμένη δήλωση αποτυπώνει τη διακριτική στάση που διατηρεί ο Σαββίδης τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία: χωρίς ενεργή ανάμειξη στα διοικητικά, αλλά πάντα διαθέσιμος να προσφέρει οικονομική και θεσμική στήριξη σε οργανισμούς και φορείς με τους οποίους συνδέεται ιστορικά.

Η επιστροφή της Atlantis-Pak ως γενικού χορηγού της Ροστόφ έρχεται σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης για πολλούς συλλόγους στη Ρωσία και θεωρείται από τα τοπικά ΜΜΕ κίνηση – ανάσα που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη σταθερότητα και το πλάνο της ομάδας τα επόμενα χρόνια.

Ο Σαββίδης, χωρίς να εμπλέκεται διοικητικά, παραμένει παρών στον επιχειρηματικό και αθλητικό χάρτη της Ρωσίας — με τον δικό του τρόπο: ήσυχα, αλλά αποφασιστικά.