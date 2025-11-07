Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Έβρο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Σουφλί, όπου αναφέρθηκε στο κλείσιμο των γραφείων των ΕΛΤΑ στην περιοχή. Ο ίδιος εξέφρασε τη λύπη του, σημειώνοντας ότι είδε «τους μόνιμους κατοίκους να βιώνουν την εγκατάλειψη του κράτους. Μια εγκατάλειψη που κλιμακώνεται».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «τα ΕΛΤΑ ήταν σημεία αναφοράς σε πολλά μέρη της περιοχής και οι κάτοικοι βλέπουν να κλείνουν». Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «αντί να τα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, τα απαξίωσε και τα χρησιμοποίησε ως πελατειακό μηχανισμό για απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους».

Αναφερόμενος στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν τις βασικές τους ενισχύσεις. Τους χρωστάει 1 δισ. ευρώ η κυβέρνηση». Όπως είπε, η κυβέρνηση αποδίδει την καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω του Action Plan, όμως «ο επίτροπος απάντησε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και η κατανομή των βασικών ενισχύσεων είναι ζήτημα της κυβέρνησης». «Άλλη μία φορά ψέματα από τον κ. Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε μήνυμα στους κατοίκους του Σουφλίου και σε όλη την Ελλάδα, λέγοντας πως «ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή». Όπως υπογράμμισε, «στις ερχόμενες εθνικές εκλογές πρέπει να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας». Και κατέληξε: «Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει. Έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ».