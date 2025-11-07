Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Καταιγίδες θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ το βράδυ οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων μέσα στη νύχτα. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια, φτάνοντας τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 20 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Ο καιρός αναμένεται σχετικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 4 με 5 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και αργά τη νύχτα θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια ηπειρωτικά.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στις Σποράδες και την Εύβοια έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα νότια αναμένονται σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νότιους-νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, επεκτεινόμενες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται τοπικές βροχές, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια, φτάνοντας έως 24 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα.

Πρόγνωση για την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Στα δυτικά και βόρεια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, κυρίως στο Ιόνιο, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Εύβοια και το κεντρικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα πελάγη έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι στο Ιόνιο σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν γρήγορα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και νοτιοδυτικοί στα ανατολικά, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα βόρεια.