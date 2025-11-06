Η βουλευτής του Κογκρέσου των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από το αξίωμά της στο τέλος της θητείας της, τον Ιανουάριο του 2027.

Η Πελόζι ανακοίνωσε την αποχώρησή της σε ένα βίντεο μήνυμα, μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην Βουλή των Αντιπροσώπων. «Δεν θα επιδιώξω την επανεκλογή μου στο Κογκρέσο», δήλωσε η Πελόζι.

Αυτό σηματοδοτεί επίσης το τέλος μιας ιστορικής πολιτικής καριέρας: Η Πελόζι, 85 ετών, υπηρέτησε ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και ηγήθηκε του κόμματός της στην κάτω βουλή του Κογκρέσου από το 2003 έως το 2023.

Η δημοκράτης από το Σαν Φρανσίσκο θεωρούνταν επίσης έμπειρη πολιτικός. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αναγκάσει τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί λόγω αμφιβολιών για την πνευματική του ικανότητα, γεγονός που οδήγησε στην υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις.