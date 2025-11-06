Στιγμές αγωνίας έζησε ο Έρικ Σπόλστρα, καθώς το σπίτι του στο Μαϊάμι τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/11).

Σύμφωνα με το NBC, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4:30 το πρωί (τοπική ώρα), με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν, βρήκαν δύο παρακείμενα κτίρια να καίγονται, ενώ μέρος των κατασκευών είχε ήδη καταρρεύσει.

Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκεσε αρκετές ώρες και χρειάστηκε η συνδρομή επιπλέον πληρωμάτων για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αμερικανικά Μέσα επιβεβαίωσαν ότι η κατοικία που υπέστη σοβαρές ζημιές ανήκει στον προπονητή των Μαϊάμι Χιτ και δύο φορές πρωταθλητή του NBA, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα εδώ και 17 χρόνια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Τελευταία Νέα