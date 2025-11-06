Στιγμές αγωνίας έζησε ο Έρικ Σπόλστρα, καθώς το σπίτι του στο Μαϊάμι τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/11).

Σύμφωνα με το NBC, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4:30 το πρωί (τοπική ώρα), με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν, βρήκαν δύο παρακείμενα κτίρια να καίγονται, ενώ μέρος των κατασκευών είχε ήδη καταρρεύσει.

Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκεσε αρκετές ώρες και χρειάστηκε η συνδρομή επιπλέον πληρωμάτων για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αμερικανικά Μέσα επιβεβαίωσαν ότι η κατοικία που υπέστη σοβαρές ζημιές ανήκει στον προπονητή των Μαϊάμι Χιτ και δύο φορές πρωταθλητή του NBA, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα εδώ και 17 χρόνια.

Erik Spoelstra was spotted outside his home as fire crews battled the flames. No injuries have been reported, and the fire did not spread to other residences. pic.twitter.com/ZSvyjMTgEG — NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.