Ακόμη κι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς βρήκαν τον τρόπο να επικρατήσουν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 120-110 στο Fiserv Forum, χάρη σε μια σπουδαία εμφάνιση του Ράιαν Ρόλινς.

Ο 23χρονος γκαρντ έκανε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς σε μια νίκη ψυχολογίας μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες από το Γκόλντεν Στέιτ. Ο Μάιλς Τέρνερ (17 π., 7 ρ.) και ο Κόουλ Άντονι (16 π.) βοήθησαν τους Μπακς να κερδίσουν την ομάδα του Στεφ Κάρι και του Τζίμι Μπάτλερ.

Το Μιλγουόκι ξεκίνησε δυνατά, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (34-25), αλλά οι Γουόριορς μείωσαν στο ημίχρονο (60-58). Στην τέταρτη περίοδο, όμως, ο Ρόλινς πήρε «φωτιά» με 13 πόντους και τρία τρίποντα, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι. Ο Στέφεν Κάρι είχε 27 πόντους για τους φιλοξενούμενους, ο Τζόναθαν Κουμίνγκα 24 και ο Τζίμι Μπάτλερ 23 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Επόμενος αντίπαλος για τους Μπακς είναι οι Σακραμέντο Κινγκς (1/11, 23:00).

Ασταμάτητος Ουεμπανγιάμα – Ιστορικό 5-0 για τους Σπερς

Ο Βίκτορ Ουεμπανγιάμα συνεχίζει να εντυπωσιάζει το ΝΒΑ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς στη νίκη με 107-101 απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ. Ο 20χρονος σούπερ σταρ έκανε πληθωρική εμφάνιση με 27 πόντους, 18 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 κοψίματα, γράφοντας ιστορία: οι Σπερς βρίσκονται στο 5-0 για πρώτη φορά ποτέ.

Τον πλαισίωσε ο Στέφον Καστλ με 21 πόντους, ενώ για τους Χιτ ξεχώρισε ο Μπαμ Αντεμπάγιο (31 π., 10 ρ.).

Αήττητοι οι Θάντερ με ηγέτη τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνέχισε τη φοβερή του φόρμα, οδηγώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην έκτη συνεχόμενη νίκη τους, 127-108 επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Ο MVP της περσινής σεζόν σημείωσε 31 πόντους και 7 ασίστ, εκμεταλλευόμενος τα 23 λάθη των φιλοξενούμενων. Ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ για την Ουάσινγκτον.

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για Ορλάντο Μάτζικ

Οι Ορλάντο Μάτζικ πέτυχαν την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους, επικρατώντας 123-107 των Σάρλοτ Χόρνετς. Ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 21 πόντους, ενώ οι Πάολο Μπανκέρο και Άντονι Μπλακ πρόσθεσαν από 20. Οι Μάτζικ διέκοψαν το αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών, σουτάροντας με 51,7% και 16 τρίποντα. Για τη Σάρλοτ, ξεχώρισε ο Κόλιν Σέξτον (19 π.).

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Σάρλοτ Χόρνετς – Ορλάντο Μάτζικ 107-123

Μιλγουόκι Μπακς- Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 120-110

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 127-108

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μαϊάμι Χιτ 107-101