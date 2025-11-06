Δημοφιλή
Εντυπωσιακό εύρημα στα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας: Ο μεγαλύτερος ιστός αραχνών στον πλανήτη
Δύο είδη αραχνών βρέθηκαν να συμβιώνουν σε μια γιγάντια αποικία σε μέγεθος διαμερίσματος.
Καμπανάκι για τη νόσο Chagas: Ανησυχητική εξάπλωση ακόμα και στην Ευρώπη – Πού υπάρχει άνοδος άνω του 200%
ν δεν υπάρξει θεραπεία, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια, προκαλώντας βλάβες κυρίως στην καρδιά και το πεπτικό σύστημα.
Κύματα-γίγαντες 20 μέτρων κατέγραψαν οι δορυφόροι της ESA – Μεγάλα όσο η Αψίδα του Θριάμβου
Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρκεια της Καταιγίδας Eddie τον Δεκέμβριο του 2024, δορυφόροι κατέγραψαν κύματα ύψους σχεδόν 20 μέτρων – όσο η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα κύματα που έχουν μετρηθεί ποτέ από το διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη των ωκεανών και τον ρόλο των φουσκοθαλασσιών ως […]
Το «Φεγγάρι του Κάστορα»: Απόψε η πιο εντυπωσιακή υπερσελήνη του φθινοπώρου
Ο Νοέμβριος φέρνει την προτελευταία πανσέληνο του 2025, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο που αναμένεται να μαγέψει όσους κοιτούν τον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για τη δεύτερη από τρεις συνεχόμενες υπερσελήνους που φωτίζουν τον ουρανό στο τέλος της χρονιάς. Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το φεγγάρι θα εμφανιστεί ιδιαίτερα λαμπερό, προσφέροντας μια μοναδική […]
TikTok: Έρευνα για τον αλγόριθμο του που ενδέχεται να ωθεί ανηλίκους “προς την αυτοκτονία”
Η γαλλική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για το TikTok μετά από καταγγελία του βουλευτή Αρτούρ Ντελαπόρτ ότι ο αλγόριθμος ωθεί ευάλωτους ανηλίκους στην αυτοκτονία. Την υπόθεση ερευνά η Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος Παρισιού.