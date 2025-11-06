Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε στην κουζίνα του «Buongiorno» τις αγαπημένες παπαρδέλες μπολονέζ.

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του γνωστού σεφ και απολαύστε ένα πλούσιο, γευστικό πιάτο στο σπίτι σας. Καλή σας όρεξη!

Τελευταία Νέα