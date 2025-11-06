Συνταγές

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μοιράζεται μαζί μας μέσα από το «Buongiorno» τα μυστικά για να φτιάξουμε την τέλεια ομελέτα με πατάτες και λουκάνικο, ένα πιάτο με πλούσια γεύση που θα εντυπωσιάσει κάθε ουρανίσκο. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.