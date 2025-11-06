Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και δύο μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε τελεσίδικα 63χρονος οδηγός στη Βέροια, ο οποίος, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε τον θάνατο 55χρονου τον Δεκέμβριο του 2018.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα βρισκόταν πίσω από κάδο απορριμμάτων, πάνω στον οποίο προσέκρουσε το όχημα του κατηγορουμένου, όταν εκείνος έχασε τον έλεγχο και βγήκε εκτός οδοστρώματος. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε ύστερα από νοσηλεία.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε τον 63χρονο ένοχο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Παράλληλα, τον αθώωσε από την κατηγορία της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου.

Ο οδηγός εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά το δυστύχημα και, σύμφωνα με την αστυνομία, η αλκοολομέτρηση στην οποία υποβλήθηκε έδειξε θετικό αποτέλεσμα. Η θανατηφόρα παράσυρση είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι προσπάθησε να αποφύγει ένα αγριογούρουνο που διέσχιζε τον δρόμο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του θύματος και αρνήθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος, λέγοντας πως κατανάλωσε αλκοόλ αργότερα, στο σπίτι του.