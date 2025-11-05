Ο Ολυμπιακός πέρασε με χαρακτηριστική άνεση στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών, επικρατώντας του ΟΦΘ με 30-4 στο Παπαστράτειο Κολυμβητήριο. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, νταμπλούχος Ελλάδας, δεν συνάντησε καμία αντίσταση από τους φιλοξενούμενους και εξασφάλισε εύκολα την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του θεσμού.

Με πρώτο σκόρερ τον Πούρο, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το παιχνίδι από νωρίς, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε ένα εντυπωσιακό +28 προβάδισμα (30-2) στην τελευταία περίοδο. Από το πρώτο οκτάλεπτο κιόλας, οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 7-1, δείχνοντας την ανωτερότητά τους, ενώ στο ημίχρονο ήταν ήδη μπροστά με 16-2.

Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν και το πιο εμφατικό, με τον Ολυμπιακό να μην δέχεται ούτε ένα γκολ, ολοκληρώνοντας το με 23-2. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την επιθετική τους πορεία και ανέβασαν τη διαφορά στο 30-2, με τον ΟΦΘ να καταφέρνει να μειώσει μόνο για το τελικό 30-4.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος και με υψηλές φιλοδοξίες στον θεσμό του Κυπέλλου, με το επόμενο βήμα να είναι η αναμέτρηση με πιο δυνατές ομάδες στη φάση των «8».

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 7-0, 7-2