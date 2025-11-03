Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου για να πετύχετε τη συνταγή.
Καλή σας απόλαυση.
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοίμασε ένα λαχταριστό κέικ σοκολάτας στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!». Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!
Με συνοδεία πατάτες τσακιστές
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου για λουκάνικα σπετζοφάι και καλή σας απόλαυση.
Ακόμη μία πεντανόστιμη δημιουργία παρουσίασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno», συνδυάζοντας απλά υλικά με τη γνώριμη γαστρονομική του φινέτσα. Ο αγαπημένος σεφ δείχνει βήμα-βήμα πώς μπορείτε να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα στο σπίτι ζαμπονοτυρόπιτα — με αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου, βάλτε λίγη μουσική και ετοιμαστείτε για ένα γεύμα […]
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Συγκεκριμένα μάς βάζει στο κλίμα του χειμώνα με ένα από τα πιο αγαπημένα comfort πιάτα της ελληνικής κουζίνας – χοιρινό πρασοσέλινο, μαγειρεμένο με μεράκι και γεύση που σε ταξιδεύει. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.