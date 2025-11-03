Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν ένας 55χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα επειδή ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκανε παρέα ανηλίκων. Από τα πυρά τραυματίστηκε ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, σε γήπεδο κοντά στο σπίτι του δράστη. Ο 55χρονος φέρεται να βγήκε από το σπίτι του κρατώντας την καραμπίνα που κατείχε νόμιμα και να πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Ωστόσο, σκάγια χτύπησαν έναν 15χρονο που βρισκόταν μαζί με την υπόλοιπη παρέα, προκαλώντας του τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος εκτός κινδύνου.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.