Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσε οριστικά μέρος εκτελεστικού διατάγματος του Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι ο πρώην πρόεδρος δεν έχει τη δικαιοδοσία να απαιτεί από τους ψηφοφόρους την επίδειξη διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων για την απόδειξη της υπηκοότητάς τους πριν από την ψηφοφορία.

Το εκτελεστικό διάταγμα, που είχε εκδοθεί στις 25 Μαρτίου, στόχευε στην αναθεώρηση της διαδικασίας των ομοσπονδιακών εκλογών. Εναντίον του είχαν κατατεθεί πολλές προσφυγές, ενώ τα δικαστήρια είχαν ήδη αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του. Η δικαστής Κολίν Κόλαρ-Κότλι της Ουάσινγκτον είναι η πρώτη που εκδίδει τελεσίδικη απόφαση, ακυρώνοντας το επίμαχο τμήμα του διατάγματος.

Η δικαστής έκρινε άκυρη τη διάταξη που απαιτούσε από τους πολίτες να αποδεικνύουν την υπηκοότητά τους προκειμένου να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Ωστόσο, δεν μπλόκαρε το μέρος του διατάγματος που απαγορεύει στις Πολιτείες να καταμετρούν επιστολικές ψήφους οι οποίες παραδίδονται μετά την ημέρα των εκλογών.

Την ακύρωση του διατάγματος είχαν ζητήσει, μεταξύ άλλων, η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών, η Ένωση Λατινοαμερικάνων Πολιτών και η Ένωση Εκπαιδευτικού Ταμείου Γυναικών Ψηφοφόρων. Οι οργανώσεις υποστήριξαν ότι τα μέτρα του Τραμπ θα απέτρεπαν ή θα δυσκόλευαν πολίτες που πληρούν τα κριτήρια να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους.

Σύμφωνα με το διάταγμα, ένα μη κομματικό ομοσπονδιακό εκλογικό όργανο θα τροποποιούσε την αίτηση εγγραφής ψηφοφόρων, ώστε να απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου –όπως διαβατηρίου– που να αποδεικνύει την υπηκοότητα. Παράλληλα, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα «αξιολογούσαν» την υπηκοότητα ατόμων που λαμβάνουν κρατική βοήθεια πριν τους παραδώσουν τα έντυπα εγγραφής.

Η δικαστής Κόλαρ-Κότλι αποφάνθηκε ότι το επίμαχο τμήμα του διατάγματος είναι παράνομο, καθώς το Σύνταγμα των ΗΠΑ αναθέτει στις Πολιτείες –και όχι στον πρόεδρο– την ευθύνη εποπτείας και διεξαγωγής των εκλογών.