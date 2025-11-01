Είναι πώς θα το δεις το ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό… Αν, δηλαδή, είναι μισογεμάτο ή μισοάδεια για τους Θεσσαλονικείς, με βάση την ανάγκη και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το ματς στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Οποια και να είναι η οπτική, τα δεδομένα δεν αλλάζουν. Ο Άρης έβγαλε χαρακτήρα, έκανε τον πιο ποιοτικό Ολυμπιακό να αγχωθεί, να κάνει καθυστερήσεις, αλλά στο τέλος μέτρησε η αποτελεσματικότητα. Ο ένας αξιοποίησε τις λίγες φάσεις που του δόθηκαν και ο άλλος όχι.

Λίγες φάσεις, γιατί; Επειδή ο Χιμένεθ συγκρότησε ένα πλάνο το οποίο οι παίκτες του έφεραν εις πέρας στο πρώτο ημίχρονο σε εξαιρετικό βαθμό. Κοντά οι γραμμές, έξυπνη τοποθέτηση του Γένσεν στα εξτρέμ για να ντουμπλάρει πετυχημένα μαζί με τον Τεχέρο τον Ποντένσε. Ο Ολυμπιακός πέρασε κάποιες μπάλες μέσα στην περιοχή αλλά ατομικά μαρκαρίσματα και αλληλοκαλύψεις λειτούργησαν με τέτοιο τρόπο που ούτε ο Ελ Κααμπί ούτε και ο Ταρέμι έκαναν τον Αθανασιάδη να ανησυχήσει. Δίχως να λησμονούμε την δουλειά του Γαλανόπουλου είτε χαμηλά είτε στο μεσαίο τρίτο που έτρεξε και πίεσε αποτελεσματικά.

Ολη αυτή η εικόνα… γκρεμίστηκε σε δύο στιγμές από το 48′ έως το 60′ και δυστυχώς μαζεύονται πολλές τέτοιες φέτος. Σε εκείνο το χρονικό σημείο όλα έμοαζαν να τελειώνουν αλλά ο χαρακτήρας του Αρη στο αποψινό ματς έφερε μία στιγμή που άλλαξε τη ροή του αγώνα.

Στην αποβολή του Μάνσα και το πέναλτι του Μορόν, οι Θεσσαλονικείς είδαν να ανοιγει μία «πόρτα» για αυτούς. Ο Χιμένεθ κινήθηκε σε σωστό χρόνο -οριακά βέβαια- με την είσοδο του φρέσκου και πιο γρήγορου Αλφαρελά αντί του Μορόν, με την άμυνα του Ολυμπιακού να… αισθάνεται περισσότερο τον Γάλλο παρά τον Ισπανό. Έχασε μία μεγάλη ευκαιρία και δημιούργησε την άλλη μεγάλη στιγμή του Άρη με τον Παναγίδη και τον Ρόντινεϊ να βγάζει τα λεφτά του με τα παραπάνω στην σωτήρια επέμβασή του πάνω στο σουτ του νεαρού εξτρέμ.

Σε τέτοια ματς, με τέτοιο αντίπαλο, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά αμά σπαταλάς τέτοιες φάσεις…. Μία εικόνα που έρχεται για να προστεθεί στην ήδη προβληματική παρουσία της ομάδας φέτος επιθετικά.

Στο τέλος της ημέρας. ο Άρης από τη μία μπορεί να αισθάνεται ικανός να κρατήσει κάτι από ένα χαμένο ματς και αυτό είναι ο χαρακτήρας τού. Οτι έβγαλε στο γήπεδο κάποια θετικά στοιχεία που είναι ικανά να αποτελέσουν βάση για τη συνέχεια. Από την άλλη όμως το… κόντερ «γράφει» πέντε αγωνιστικές δίχως νίκη και με το «πρέπει» της νίκης κόντρα στον Αστέρα την επόμενη εβδομάδα να μοιάζει ζωτικής σημασίας.

Άλλωστε, ματς όπως το επερχόμενο είναι που αποτελούν πρόβλημα για τον Άρη. Τόσο με τον Παναθηναϊκό όσο και με τον Ολυμπιακό, η ομάδα έβγαλε αντίδραση ενώ έμεινε πίσω στο σκορ και είχε διάρκεια στην νοοτροπία της. Η «πληγή» όμως είναι με τους «μικρούς». Εκεί που πρέπει να δημιουργήσει και να δημιουργήσει μόνη της τα κίνητρα και τη σωστή νοοτροπία. Πράγματα που έρχονται μόνα τους σε ματς όπως τα ντέρμπι.