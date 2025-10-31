Το πρώτο φθινοπωρινό chill έχει ήδη φτάσει και η ανάγκη για μια μικρή ανάσα μακριά από την πόλη γίνεται επιτακτική. Είτε θέλεις βουνό είτε θάλασσα, παρακάτω θα βρεις 5+1 κοντινούς προορισμούς από την Αθήνα που προσφέρουν ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι: ξεκούραση, φύση, καλή παρέα και ωραίο φαγητό — χωρίς να χρειάζεται πολύ οδήγηση ή άδειες.

1. Αράχωβα – Το κλασικό φθινοπωρινό κλισέ που δεν βαριόμαστε ποτέ

Σε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, η Αράχωβα προσφέρει cozy καφέ, ταβέρνες με τζάκι και βόλτες στα πέτρινα σοκάκια. Αν δεν έχει πέσει ακόμα χιόνι, κάνε μια στάση στους Δελφούς για μια βουτιά στην ενέργεια του πιο μυστηριακού σημείου της Ελλάδας.

2. Ναύπλιο – Το ρομαντικό καταφύγιο

Το Μπούρτζι, το Παλαμήδι, οι βόλτες στα στενά και το ηλιοβασίλεμα από την Αρβανιτιά είναι ό,τι χρειάζεσαι για να “σβήσεις” την εβδομάδα. Το Ναύπλιο είναι πάντα η πιο “εύκολη” λύση για διήμερο που μοιάζει με mini διακοπές.

3. Καρύταινα – Η μεσαιωνική ομορφιά της Αρκαδίας

Το κάστρο, τα πέτρινα σπίτια, η θέα στον Λούσιο και τα χωριά γύρω από τη Δημητσάνα κάνουν την Καρύταινα ιδανική για φθινοπωρινό σκηνικό. Αν αγαπάς το εναλλακτικό, δοκίμασε rafting στον Λούσιο.

4. Καλάβρυτα – Για τζάκι, τρένο και τσίπουρο

Το οδοντωτό τρενάκι Διακοφτό–Καλάβρυτα είναι εμπειρία από μόνο του. Στο χωριό θα βρεις φιλόξενους ξενώνες, παραδοσιακές ταβέρνες και τον καλύτερο συνδυασμό φύσης και ιστορίας.

Άνω Δολιανά – Το κρυφό διαμάντι της Αρκαδίας

Χτισμένα αμφιθεατρικά στις πλαγιές του Πάρνωνα, τα Άνω Δολιανά συνδυάζουν πέτρινη ομορφιά, ήσυχη ατμόσφαιρα και υπέροχη φύση. Ιδανικά για περπάτημα στα μονοπάτια, τζάκι στο παραδοσιακό καφενείο ή φαγητό σε κάποια από τις φημισμένες ταβέρνες του χωριού. Από τα μέρη που «γεμίζουν» τις μπαταρίες χωρίς καθόλου φασαρία.

+1. Μικρή έκπληξη: Τήνος εκτός σεζόν

Αν θέλεις κάτι διαφορετικό, η Τήνος το φθινόπωρο είναι ήσυχη, αυθεντική και γαστρονομικά συναρπαστική. Λιγότερος κόσμος, πιο καθαρή ενέργεια και ιδανική για όσους θέλουν να ξεφύγουν πραγματικά.