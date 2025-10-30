Μία ασύλληπτη τραγωδία έχει συγκλονίσει τον αθλητικό κόσμο της Αυστραλίας, ύστερα από τον θάνατο ενός 17χρονου αθλητή του κρίκετ, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Ο νεαρός, που νοσηλευόταν σε μηχανική υποστήριξη για δύο ημέρες σε νοσοκομείο της Μελβούρνης, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα του κρίκετ.

The thoughts of the entire cricketing community are with the loved ones of 17-year-old Ben Austin, who has passed away after a tragic accident at cricket training: https://t.co/r0ZDYvbqRK pic.twitter.com/sAx74AoQuv — cricket.com.au (@cricketcomau) October 30, 2025

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ferntree Gully, όταν ο Μπεν Όστιν χτυπήθηκε δυνατά στον λαιμό από μπάλα που εκτοξεύτηκε μέσω χειροκίνητης μηχανής. Αν και φορούσε κράνος, δεν είχε τον ειδικό προστατευτικό για τον λαιμό, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο. Οι πρώτες βοήθειες έφτασαν αμέσως, ωστόσο ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, όπως μετέδωσε το BBC.

Η οικογένειά του, συντετριμμένη, μίλησε για ένα παιδί γεμάτο φως και καλοσύνη, που «έκανε αυτό που αγαπούσε περισσότερο».

Ο πατέρας του ανέφερε:

«Ήταν ένα υπέροχο αγόρι, αγαπημένος αδελφός και παιδί που έδινε χαρά σε όλους. Μπορεί να τον χάσαμε, αλλά βρίσκουμε δύναμη στο γεγονός ότι έκανε αυτό που λάτρευε – έπαιζε κρίκετ με τους φίλους του».

Οι γονείς του ευχαρίστησαν όσους στάθηκαν δίπλα τους – τους διασώστες, το ιατρικό προσωπικό και την κοινότητα του κρίκετ – ενώ εξέφρασαν και τη συμπαράστασή τους προς τον συμπαίκτη που εκτόξευσε την μπάλα τη μοιραία στιγμή.

Η Cricket Victoria, μέσω του διευθύνοντος συμβούλου Νικ Κάμινς, έκανε λόγο για «μια αβάσταχτα δύσκολη στιγμή για όλο το αυστραλιανό κρίκετ», επισημαίνοντας ότι το δυστύχημα θυμίζει εκείνο που κόστισε τη ζωή του Φιλ Χιουζ το 2014, όταν και τότε ένας παίκτης χτυπήθηκε στο λαιμό, οδηγώντας στη βελτίωση του προστατευτικού εξοπλισμού.

Ο Κάμινς περιέγραψε τον Μπεν ως έναν πολλά υποσχόμενο αθλητή, αρχηγό με ήθος και ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της ομάδας του. Το Ferntree Gully Cricket Club τον αποχαιρέτησε δημόσια, σημειώνοντας ότι «έφερε χαμόγελα και έμπνευση σε πολλούς» και προτρέποντας τους φίλους του να τιμήσουν τη μνήμη του βγάζοντας τα μπαστούνια και τις μπάλες τους – όπως είχε γίνει και για τον αείμνηστο Φιλ Χιουζ.

Flowers, bats, shirts and a coming together for young Ben Austin at Ferntree Gully CC. Lovely to hear people talk about his passion for cricket. The game had a hold on him. pic.twitter.com/RFi77F0OY2 — Paul Amy (@PaulAmy375) October 30, 2025

Αντίστοιχα, ο ποδοσφαιρικός του σύλλογος, Waverley Park Hawks, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός «ευγενικού, ταλαντούχου και σεβαστού νέου», τονίζοντας ότι «η μνήμη του Μπεν θα μείνει ζωντανή για πολλά χρόνια».