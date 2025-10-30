“Το δημοψήφισμα για την επικύρωση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, που εγκρίθηκε σήμερα από το κοινοβούλιο, δεν θα εχει πολιτικό χαρακτήρα, θα αφορά μόνον τη δικαιοσύνη”, δήλωσε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στη δημόσια τηλεόραση της Rai.

“Όπως και να ‘χει, δεν θα υπάρξουν συνέπειες για την κυβέρνηση, διότι θα ζητήσουμε να κριθούμε από τους πολίτες, στο τέλος της πενταετίας, για το συνολικό μας έργο”, πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Σύμφωνα με την Μελόνι “οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά οι νόμοι που αποτελούν και αναπόσπαστο σκέλος του Συντάγματος, μένουν και επηρεάζουν την ζωή των πολιτών“. Κατι που σημαίνει ότι “όποιος θεωρεί ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί άριστα θα ψηφίσει οχι στο δημοψήφισμα, ενώ οποίος πιστεύει οτι μπορεί να βελτιωθεί θα ψηφίσει ναι”.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, οτι παρά την αρνητική απόφαση του Ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στόχος της κυβέρνησής της ειναι να συνεχιστεί η οικοδόμηση της γέφυρας που θα ενώνει την Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία διότι “πρόκειται για έργο στρατηγικού χαρακτήρα μοναδικό στο είδος του, σε παγκόσμιο επίπεδο”.

“Είμαστε οι κληρονόμοι ενός πολιτισμού που προκάλεσε θαυμασμό σε όλο τον κόσμο, με τις γέφυρές του. Δεν μπορώ να δεχτώ οτι σήμερα δεν μπορούμε να το κάνουμε, επειδή μας πνίγει η γραφειοκρατία” είπε η πρόεδρος των “Αδελφών της Ιταλίας” και πρωθυπουργός της χώρας.

Στην συνέντευξή της στην τηλεόραση της Rai, η Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι θα ζητηθεί από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, συμβολή περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ του δημοσίου προϋπολογισμού. Τόνισε επίσης οτι η αύξηση της φορολογικής κλίμακας για μέρος των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων ακινήτων, στοχεύει στο να μπορέσουν να υπάρξουν περισσότερα σπίτια προς ενοικίαση, για τις ιταλικές οικογένειες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, το δημοψήφισμα για την επικύρωση ή την απόρριψη της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος πρόκειται να οργανωθεί, πιθανότατα, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2026.