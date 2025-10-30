Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση ενός 38χρονου πατέρα από τη Βόρεια Καρολίνα, ο οποίος κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία για να αναφέρει τη δολοφονία των παιδιών του, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι «τα πτώματά τους βρίσκονται στο πορτμπαγκάζ».

Οι αρχές που έσπευσαν στο σπίτι του Γουέλινγκτον Ντίκενς Γ΄, στο Ζέμπουλον, ανατολικά του Ράλεϊ, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στο γκαράζ του σπιτιού εντοπίστηκαν τα λείψανα τεσσάρων παιδιών — τριών βιολογικών και ενός θετού.

Τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως η 6χρονη Λία Ντίκενς, η 9χρονη Ζόι Ντίκενς, ο 10χρονος Γουέλινγκτον Ντίκενς και ο 18χρονος Σον Μπράσφιλντ. Σύμφωνα με τις αρχές, τα πτώματα φαίνεται να βρίσκονταν εκεί «για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ένα ακόμα παιδί, ο 3χρονος γιος του Ντίκενς, βρέθηκε μέσα στο σπίτι σώος και αβλαβής.

Ο Ντίκενς συνελήφθη και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη, κατηγορούμενος αρχικά για τη δολοφονία ενός από τα ανήλικα παιδιά του. Κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Τζόνστον, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να του απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες για τους θανάτους των υπόλοιπων παιδιών.

Το Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου, που έχει αναλάβει την υπεράσπισή του, δεν έχει προβεί σε δηλώσεις, ενώ το γραφείο του σερίφη δεν έχει ακόμη αποκαλύψει πιθανό κίνητρο ούτε τον τρόπο με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τα παιδιά.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ως ημερομηνία του εγκλήματος την 1η Μαΐου. Ο πατέρας, μέχρι στιγμής, δεν έχει κάνει καμία δήλωση.