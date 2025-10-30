Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29/10 στα Γλυκά Νερά, στη λεωφόρο Λαυρίου, όταν μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 23χρονο στο Νοσοκομείο Γεννηματάς. Παρά όμως τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή, ο μοτοσικλετιστής είχε ήδη καταλήξει, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνά η Τροχαία, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο να υπήρχε άλλο όχημα στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος.