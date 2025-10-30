Ένας 29χρονος καταδικάστηκε σε ποινή 37 μηνών, επειδή κακοποίησε σεξουαλικά την ξαδέλφη του, ύστερα από έξοδο και κατανάλωση αλκοόλ, τον Απρίλιο του 2021, σε περιοχή της Πέλλας. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της 25χρονης – τότε – γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, εξαιτίας της οποίας δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 29χρονος, τον έκρινε ένοχο, με οριακή πλειοψηφία (4-3) για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Του αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά (πρότερο έντιμο βίο και μετέπειτα καλή συμπεριφορά), ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια να αφεθεί ελεύθερος ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε εν μέρει τη σεξουαλική επαφή, επισημαίνοντας πως η γυναίκα (2η ξαδέλφη του) καταλάβαινε τι έκανε και πως ό,τι συνέβη συνέβη με τη συναίνεσή της.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ