Στις 20 Ιανουαρίου 2026 η IFAB θα συνεδριάσει για να αποφασίσει αν θα επιτρέψει τον έλεγχο της δεύτερης κίτρινης κάρτας μέσω VAR.

Η αποβολή του Σαντιάγο Έσε στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό προκάλεσε διεθνή αντιδράση.

Ο διαιτητής Ουρς Σνάιντερ έδειξε λανθασμένα δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό μέσο, αναγκάζοντας την ελληνική ομάδα να συνεχίσει το παιχνίδι με δέκα παίκτες.

Το γεγονός εξόργισε τον Ροσέτι και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ωθώντας την IFAB να εξετάσει το θέμα σε ανώτατο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των Ποδοσφαιρικών και Τεχνικών Συμβουλευτικών Επιτροπών.

Τα μέλη συζήτησαν τόσο τις ισχύουσες ρυθμίσεις όσο και νέες προτάσεις, όπως ο περιορισμός του χρόνου κατοχής της μπάλας από τον τερματοφύλακα.

Παράλληλα εξέτασαν ζητήματα που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, ανάμεσά τους και το ενδεχόμενο ελέγχου της δεύτερης κίτρινης κάρτας μέσω VAR.

Μετά το περιστατικό με τον Σνάιντερ η IFAB ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει επίσημα αν ο διαιτητής θα μπορεί να χρησιμοποιεί το VAR και σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας (πέρα από τις απευθείας κόκκινες).