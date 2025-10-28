Ένα εντυπωσιακό και φουτουριστικό έργο ετοιμάζεται να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αρχιτεκτονική των γηπέδων, καθώς η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει την ανέγερση ενός σταδίου… στον ουρανό, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2034. Το φιλόδοξο πρότζεκτ, γνωστό ως «NEOM Sky Stadium», προβλέπεται να κατασκευαστεί σε ύψος 350 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της ερήμου, αποτελώντας το πρώτο αθλητικό στάδιο παγκοσμίως που θα «αιωρείται» πάνω από το έδαφος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το γήπεδο θα τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντασσόμενο στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης που προωθεί η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η χωρητικότητά του θα φτάνει τους 46.000 θεατές, ενώ θα διαθέτει υπερσύγχρονες υποδομές τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τη διεξαγωγή διεθνών διοργανώσεων υψηλών προδιαγραφών.

Η έναρξη των εργασιών έχει προγραμματιστεί για το 2026, με την ολοκλήρωση του έργου να αναμένεται έως το 2032, χρονικό σημείο που αφήνει επαρκές περιθώριο για τεχνικούς και περιβαλλοντικούς ελέγχους πριν από το Μουντιάλ. Το εκτιμώμενο κόστος του φουτουριστικού αυτού σταδίου ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

🚨 Saudi Arabia is set to construct the world’s first “sky stadium”. 🏟️ It will be suspended 1,150 feet above the ground, the venue is expected to open around 2032 and will host matches for the 2034 FIFA World Cup. 🇸🇦 pic.twitter.com/LO7WE3RIMV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 27, 2025

Το «NEOM Sky Stadium» αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς χώρους διεξαγωγής αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2034, φιλοξενώντας αναμετρήσεις από τη φάση των ομίλων έως και τα προημιτελικά. Ωστόσο, ο ρόλος του δεν θα περιοριστεί μόνο στη διοργάνωση του Μουντιάλ. Το εντυπωσιακό στάδιο θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ως πολυλειτουργικός χώρος, ικανός να υποδεχτεί συναυλίες, διεθνή αθλητικά γεγονότα και μεγάλες παγκόσμιες εκδηλώσεις, εδραιώνοντας τη NEOM ως κόμβο ψυχαγωγίας και πολιτισμού στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για ένα από τα 15 γήπεδα που σχεδιάζεται να ανεγερθούν στη Σαουδική Αραβία για το Μουντιάλ, με κορυφαίο το «King Salman Stadium» στο Ριάντ. Το συγκεκριμένο στάδιο θα είναι το μεγαλύτερο της χώρας, με χωρητικότητα 92.760 θεατών, και θα αποτελέσει την κεντρική αρένα της διοργάνωσης.