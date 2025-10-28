Μια διεθνής ομάδα παλαιοντολόγων ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός άγνωστου μέχρι σήμερα είδους δεινοσαύρου, με την ονομασία Khankhuuluu, το οποίο θεωρείται ο πιο κοντινός γνωστός πρόγονος των γιγάντιων Tyrannosaurus. Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση του Jared Voris και της δρα Darla Zelenitsky από τη Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Ο Voris, υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Γης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εξηγεί ότι το νέο αυτό είδος έζησε πριν από περίπου 86 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν ένας μεσαίου μεγέθους, ταχύς θηρευτής που εξελίχθηκε μετά την εξαφάνιση άλλων μεγάλων σαρκοφάγων δεινοσαύρων.

Ένα παράθυρο στην εξέλιξη των Τυραννοσαύρων

Σύμφωνα με τον Voris, “αυτό το νέο είδος μας προσφέρει ένα παράθυρο στη φάση ανόδου της εξέλιξης των Τυραννοσαύρων – τη στιγμή που μεταβαίνουν από μικρούς θηρευτές σε κορυφαίους αρπακτικούς”. Ο Khankhuuluu θεωρείται ο πλησιέστερος γνωστός πρόγονος των τεράστιων Τυραννοσαύρων, που έγιναν ευρύτερα γνωστοί μέσα από ταινίες όπως το Jurassic Park.

Η ονομασία Khankhuuluu προέρχεται από τη μογγολική γλώσσα και μεταφράζεται ως “πρίγκιπας των δράκων“. Αντικατοπτρίζει τη θέση του στο γενεαλογικό δέντρο των Τυραννοσαύρων — ως «πρίγκιπας» πριν από τον «βασιλιά», τον Tyrannosaurus rex. Με βάρος περίπου 750 κιλά, δηλαδή όσο ένα άλογο, ήταν δύο έως τρεις φορές μικρότερος από τους απογόνους του, αλλά μοιραζόταν πολλά από τα χαρακτηριστικά τους.

Χαρακτηριστικά και τρόπος κυνηγιού

Ο Khankhuuluu διέθετε μικρές κερατοειδείς προεξοχές στο κεφάλι, χαρακτηριστικά που αργότερα έγιναν πιο έντονα σε είδη όπως οι Albertosaurus και Gorgosaurus. Πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για επιδείξεις ζευγαρώματος ή εκφοβισμό αντιπάλων. Το μακρύ και ρηχό κρανίο του δείχνει ότι δεν είχε τη δύναμη δαγκώματος του T. rex, αλλά στηριζόταν περισσότερο στην ταχύτητα και την ευκινησία του για να κυνηγά, λειτουργώντας ως «μεσαίος θηρευτής».

Απολιθώματα από τη Μογγολία αποκαλύπτουν νέα δεδομένα

Τα απολιθώματα προέρχονται από τον γεωλογικό σχηματισμό Bayanshiree στη νοτιοανατολική Μογγολία και είχαν μελετηθεί αρχικά τη δεκαετία του 1970 από τον παλαιοντολόγο Altangerel Perle, ο οποίος τα συνέκρινε με το κινεζικό είδος Alectrosaurus. Όταν ο Voris τα επανεξέτασε το 2023 στο Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας της Μογγολίας, εντόπισε διαφορές που απέδειξαν ότι επρόκειτο για ξεχωριστό είδος.

Η μετανάστευση των Τυραννοσαύρων ανάμεσα στις ηπείρους

Η δρ Zelenitsky εξηγεί ότι ο Khankhuuluu ή ένα συγγενικό του είδος πιθανότατα μετανάστευσε από την Ασία στη Βόρεια Αμερική πριν από περίπου 85 εκατομμύρια χρόνια. “Η μελέτη μας παρέχει ισχυρές αποδείξεις ότι οι μεγάλοι Τυραννόσαυροι εξελίχθηκαν πρώτα στη Βόρεια Αμερική ως αποτέλεσμα αυτής της μετακίνησης”, σημειώνει.

Η έρευνα δείχνει ότι οι μεταναστεύσεις μεταξύ Ασίας και Βόρειας Αμερικής ήταν πιο σπάνιες και περιορισμένες απ’ όσο πιστευόταν. Ο Khankhuuluu φαίνεται να είναι ο τελευταίος γνωστός ασιατικός πρόγονος των Τυραννοσαύρων πριν από τη μεγάλη τους διαφοροποίηση στη Βόρεια Αμερική.

Από τον “Πρίγκιπα των Δράκων” στον Τυραννικό Βασιλιά

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο Khankhuuluu ή κάποιο συγγενικό του είδος διέσχισε μια χερσαία γέφυρα προς τη Βόρεια Αμερική, όπου εξελίχθηκε στους ισχυρούς κορυφαίους θηρευτές Τυραννόσαυρους. Τα απολιθώματα δείχνουν ότι οι Τυραννόσαυροι κυριάρχησαν εκεί για εκατομμύρια χρόνια, προτού επιστρέψουν στην Ασία, όπου η οικογένειά τους διακλαδώθηκε σε δύο κλάδους: ο ένας οδήγησε στους γιγάντιους T. rex, ενώ ο άλλος στους λεπτόσωμους «Pinocchio rexes».

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να μελετήσει ακόμη παλαιότερους και λιγότερο γνωστούς προγόνους των κορυφαίων αυτών θηρευτών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα κενά στην εξελικτική ιστορία των Τυραννοσαύρων.

