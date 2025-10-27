Ο Ζερόμ Μπόατενγκ, πρώην διεθνής της Γερμανίας και πολυνίκης της Bundesliga με την Μπάγερν Μονάχου, δεν θα πραγματοποιήσει την προπονητική του πρακτική δίπλα στον Βενσάν Κομπανί, καθώς η ομάδα και οι οπαδοί τον απορρίπτουν λόγω της αναγνωρισμένης μισογυνικής του συμπεριφοράς. Οι έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων και η αρνητική δημοσιότητα γύρω από την προσωπική του ζωή ανάγκασαν τη διοίκηση να αλλάξει τα σχέδιά της.

Η κοινή γνώμη των φιλάθλων επισημαίνει τα σοβαρά περιστατικά από το παρελθόν του Μπόατενγκ, όπως η καταδικαστική απόφαση του 2024 για σωματική βλάβη πρώην συντρόφου του και το τραγικό περιστατικό του 2021 με την Πολωνή σύντροφό του, που κατέληξε σε αυτοκτονία. Παρά το γεγονός ότι δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες γι’ αυτό το τελευταίο περιστατικό, η εικόνα του ποδοσφαιριστή επηρεάστηκε σημαντικά.

Ο Μπόατενγκ, που κατέκτησε δύο Champions League με τη Μπάγερν και αποσύρθηκε πρόσφατα από την ενεργό δράση, ενώ μέσω social media δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση και θα επικεντρωθεί σε άλλα βήματα για την προπονητική του καριέρα, όπως η απόκτηση της προπονητικής άδειας Α. Ευχήθηκε παράλληλα στην ομάδα καλή πορεία, αποφεύγοντας να γίνει πηγή νέων εντάσεων.