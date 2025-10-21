Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βενσάν Κομπανί.

Ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα των «Βαυαρώνς» μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Βέλγος τεχνικός έχει ήδη δείξει την αξία του στην τεχνική ηγεσία συμβάλλοντας σημαντικά στην εξέλιξη της ομάδας.

Η διοίκηση της Μπάγερν δείχνει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και σκοπεύει να στηρίξει το έργο του για πολλά ακόμη χρόνια.

Αυτή η κίνηση αναμένεται να φέρει σταθερότητα και επιτυχίες στη «βαυαρική» ομάδα.