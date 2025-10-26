Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου έλαβαν άδεια να πραγματοποιήσουν έρευνες για τον εντοπισμό σορών ομήρων πέρα από την «κίτρινη γραμμή», η οποία σηματοδοτεί την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της ισραηλινής κυβέρνησης.
Δημοφιλή
- 1
Συνταξιούχοι: Μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου και… 250 ευρώ bonusι πρέπει να ξέρετε
- 2
Ηλεκτρονική Ταυτότητα: Πρόστιμο έως και 10% στην αξία του ακινήτου
- 3
Μπορούν να επιστρέψουν οι Νεάντερταλ; - Η απάντηση της επιστήμης
- 4
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Πότε λήγει η προθεσμία - Κίνδυνος προστίμου για χιλιάδες ιδιοκτήτες
- 5
Πάνος Ρούτσι: Από σήμερα θα είμαι κάθε βράδυ στα ονόματα των παιδιών στο Σύνταγμα
- 6
Τα νέα δεδομένα στη γεωπολιτική «σκακιέρα»: Η «αόρατη γραμμή» Αθήνας - Άγκυρας - Ουάσιγκτον
- 7
Η UEFA δεν μπορεί να κάνει τίποτα
- 8
Απειλούσε την 31χρονη πρώην σύζυγό του - «Κουβαλάω ένα μαχαίρι πάντα μαζί μου και αυτό είναι μόνο για σένα»Α
- 9
Έρχεται «δώρο» 250 ευρώ από τον ΕΦΚΑ - Ποιοι το παίρνουν και πότε
- 10
Η αλλαγή της ώρας δείχνει πολλά - Μέχρι πότε θα γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω;
Ο Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις είναι αποδεκτές στη Γάζα
Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ αποφασίζει μόνο του για την ασφάλειά του και τις ξένες δυνάμεις με τις οποίες συνεργάζεται, σημειώνοντας πως αυτή η στάση είναι αποδεκτή και από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις τους.
Μουσείο Λούβρου: Γνώριμοι στις Αρχές οι δύο συλληφθέντες για διαρρήξεις – Ανθρωποκυνηγητό για ακόμα δύο υπόπτους
Σχεδόν μία εβδομάδα μετά το περιστατικό, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις
Η Κροατία επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία
Νομοθετημένη επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας μετά από 17 χρόνια, με εκπαίδευση δύο μηνών και στόχο την «ανθεκτικότητα κρίσεων»
Σοκαριστική σύγκρουση στο Moto 3 – «Άγιο» είχαν οι αναβάτες
Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το MotoGP της Μαλαισίας, όπου σημειώθηκε ένα τρομακτικό ατύχημα κατά τον γύρο σχηματισμού της κατηγορίας Moto3. Ο Χοσέ Αντόνιο Ρουέδα συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με τον Νόα Ντέτγουιλερ, με αποτέλεσμα και οι δύο αναβάτες να τραυματιστούν. Ο αγώνας διακόπηκε αμέσως, ενώ ελικόπτερο προσγειώθηκε στην πίστα για να τους μεταφέρει στο […]
Τραγικό τέλος για 18χρονο Έλληνα στη Βραζιλία – Έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών
Δεκαοκτάχρονος Ροδίτης που ζούσε με την οικογένειά του σε πόλη της Βραζιλίας, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν σε εστιατόριο. Όπως μεταδίδει η Ροδιακή, το γεγονός συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος. Σημειώνεται ότι η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία. […]