Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου έλαβαν άδεια να πραγματοποιήσουν έρευνες για τον εντοπισμό σορών ομήρων πέρα από την «κίτρινη γραμμή», η οποία σηματοδοτεί την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της ισραηλινής κυβέρνησης.

