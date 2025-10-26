Κόσμος

Δεκαοκτάχρονος Ροδίτης που ζούσε με την οικογένειά του σε πόλη της Βραζιλίας, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν σε εστιατόριο. Όπως μεταδίδει η Ροδιακή, το γεγονός συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος. Σημειώνεται ότι η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία. […]