Aπετράπη από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διαδικτυακό κάλεσμα για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσυκλετών χθες το απόγευμα (25/10) στην περιοχή των Μεγάρων.

Συνελήφθη ο 32χρονος διοργανωτής, ενώ βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης και 19 άδειες κυκλοφορίας. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 3.207 παραβάσεις και συνελήφθησαν δώδεκα οδηγοί, εκ των οποίων έξι που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, στο πλαίσιο εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής που πραγματοποιήθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής το χρονικό διάστημα από 23 έως και 26 Οκτωβρίου. Ακινητοποιήθηκαν 292 οχήματα.

Χαρακτηριστικά βεβαιωθήκαν 192 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, 167 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 117 παραβάσεις για οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ.