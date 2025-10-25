Ο έμπειρος Ρώσος μέσος σύμφωνα με δημοσιεύματα στην πατρίδα του, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ραζβάν Λουτσέσκου και την εκτίμηση των φίλων της ομάδας για τον επαγγελματισμό και τη σταθερότητά του, επιθυμεί να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και μετά τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου του το προσεχές καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα όσα γράφει η ρωσική ιστοσελίδα sport24.ru αν και προς το παρόν δεν έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις, υπάρχει ξεκάθαρη αμοιβαία πρόθεση τόσο από την πλευρά του ποδοσφαιριστή όσο και από τη διοίκηση του Δικεφάλου να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Οι δύο πλευρές αναμένεται να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων πριν τις αρχές Ιανουαρίου όταν θα απομένουν έξι μήνες για τη λήξη της συμφωνίας του 32χρονου μέσου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ της ρωσικής ιστοσελίδας μεταξύ των δυο πλευρών το κλίμα είναι εξαιρετικά θετικό. Ο ΠΑΟΚ αναγνωρίζει τη συμβολή του Οζντόεφ τόσο αγωνιστικά όσο και στα αποδυτήρια, όπου ο έμπειρος χαφ αποτελεί σημείο αναφοράς για τους νεότερους παίκτες. Ο ίδιος, από την πλευρά του, έχει εκφράσει σε κάθε ευκαιρία τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη και το περιβάλλον της ομάδας, τονίζοντας πως νιώθει «σαν στο σπίτι του».

Ο στόχος, όπως φαίνεται και αναφέρεται στο ρωσικό ρεπορτάζ, είναι η παραμονή του τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027, κάτι που θα διασφάλιζε σταθερότητα και εμπειρία στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, ειδικά καθώς ο Λουτσέσκου επιθυμεί να κρατήσει αναλλοίωτο τον βασικό κορμό της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Ο Οζντόεφ εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2023, προερχόμενος από την τουρκική Φατίχ Καραγκιουμρούκ και στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Δικέφαλο. Σε αυτό το διάστημα, έχει εξελιχθεί σε παίκτη-«κλειδί» για τη λειτουργία της ομάδας στο κέντρο, χάρη στη μαχητικότητά του, την τακτική του ευφυΐα και την ικανότητά του να καλύπτει μεγάλους χώρους.

Τη φετινή σεζόν, έχει καταγράψει 13 συμμετοχές (από τα 14 επίσημα παιχνίδια συνολικά που έχει δώσει) με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ η παρουσία του στα μεγάλα ματς –ιδίως στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ– έχει χαρακτηριστεί καθοριστική. Ο Ρώσος χαφ με πολυετή θητεία στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και εμπειρία από το Champions League, αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά «γρανάζια» της μεσαίας γραμμής του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση του συλλόγου εκτιμά πως η συνέχιση της συνεργασίας με τον Οζντόεφ θα προσφέρει και ποδοσφαιρική και αγωνιστική ασφάλεια, σε μια περίοδο όπου ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να διατηρήσει τον ανταγωνισμό του σε Ελλάδα και Ευρώπη στο υψηλότερο επίπεδο.